2023/05/17 | 20:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: سعد الراوي بعد أن تم إقرار القانون الانتخابي الجديد الذي...

ظهرت المقالة قراءة لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات أولاً على المسلة.

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