2023/05/17 | 20:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة الخزعلي: إقرار قانون الضمان الاجتماعي خطوة مهمة لانصاف الشريحة التي عانت التهميش أولاً على المسلة.

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