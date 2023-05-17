ردة فعل تُثلج الصدر.. شاهد تصرف مشجعي فريق كرة قدم بعدما سُرق هاتف صبي

2023/05/17 | 20:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مشجعو فريق مرسيليا الفرنسي بتصرف رائع، حيث تعاونوا معًا لجمع المال لصبي بعدما سُرق هاتفه خلال مباراة ضد فريق أنجيه في ملعب فيلودروم في مدينة مرسيليا الفرنسية.

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