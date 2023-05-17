وزارة الإعمار توقع اتفاقية مع بنك التنمية الألماني لإنشاء مشروع ماء الخضر والدراجي في المثنى

2023/05/17 | 21:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقعت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاربعاء، اتفاقية لإنشاء مشروع ماء الخضر والدراجي في محافظة المثنى مع بنك التنمية الالماني (KFW) ، بحضور محافظ المثنى (احمد منفي) ، والمدير العام للمديرية العامة للماء (عمار عبد الرزاق) ومدير مكتب التنمية الالماني.وذكر بيان للمركز الاعلامي في الوزارة، وتلقته ايرث نيوز أن “المشروع سينفذ بإشراف […]

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