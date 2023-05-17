2023/05/17 | 21:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقف الدين وإحتمال كارثة إقتصادية – حمزة محمود شمخي من المشاكل الجديدة التي تعصف بالاقتصاد الامريكي وتسير به نحو احتمالية أكثر باتجاه الركود او تؤدي به الى كارثة اقتصادية مؤلمة تضاف الى ?لامه الاقتصادية المرتبطة بالتضخم ورفع سعر الفائدة، هي مشكلة سقف الدين. فالاقتصاد الامريكي يمر بحالة من عدم( اليقين المالي غير مسبوقة)، مع قرب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقف الدين وإحتمال كارثة إقتصادية – حمزة محمود شمخي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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