2023/05/17 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقف الدين وإحتمال كارثة إقتصادية – حمزة محمود شمخي من المشاكل الجديدة التي‮ ‬تعصف بالاقتصاد الامريكي‮ ‬وتسير به نحو احتمالية أكثر باتجاه الركود‮ ‬او تؤدي‮ ‬به الى كارثة اقتصادية مؤلمة تضاف الى‮ ‬‭?‬لامه الاقتصادية المرتبطة بالتضخم ورفع سعر الفائدة،‮ ‬هي‮ ‬مشكلة سقف الدين‮.‬ فالاقتصاد الامريكي‮ ‬يمر بحالة من عدم‮( ‬اليقين المالي‮ ‬غير مسبوقة‮)‬،‮ ‬مع قرب […]

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