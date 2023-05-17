2023/05/17 | 21:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- معركة السوداني مع الإصلاح – عبد الجبار الجبوري يخوض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، منذ إستلامة رئاسة الحكومة ، معركة قاسية مع الإصلاح، وهو برنامجه الأوحد،فبالرغم من أنه أحد أجنحة الإطار التنسيقي،ومرشحه الوحيد،فقد خرج من طاعته،وقام بإجراءات تصحيحية على الصعيد الإداري مثل إقالات مدراء عامين فاشلون ،أو فاسدون بالجملة ،وجلّهم ينتمون للإطار ،ويصرّ على […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معركة السوداني مع الإصلاح – عبد الجبار الجبوري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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