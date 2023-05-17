2023/05/17 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معركة السوداني‮ ‬مع الإصلاح – عبد الجبار الجبوري يخوض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،‮ ‬منذ إستلامة رئاسة الحكومة‮ ‬،‮ ‬معركة قاسية مع الإصلاح،‮ ‬وهو برنامجه الأوحد،فبالرغم من أنه أحد أجنحة الإطار التنسيقي،ومرشحه الوحيد،فقد خرج من طاعته،وقام بإجراءات تصحيحية على الصعيد الإداري‮ ‬مثل إقالات مدراء عامين فاشلون‮ ‬،أو فاسدون بالجملة‮ ‬،وجلّهم‮ ‬ينتمون للإطار‮ ‬،ويصرّ‮ ‬على […]

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