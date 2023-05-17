2023/05/17 | 21:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هَمس الدَّم ..
في تاريخ الثّورات – رشيد الخيون كُتب التاريخ الإسلاميّ بمنطقين، تجاه الخلافة والثَّورات عليها، فمَن اعتبر عليّ بن محمد صاحب الزِّنج (قُتل: 270 هج) خبيثاً(الطَّبريّ، تاريخ الأُمم والملوك)، ومَن عدَّه مُحرراً مِن العبوديَّة(السَّامر، ثورة الزُّنج)، ومَن اعتبر بابك الخُرميّ(قُتل: 223هج) «أَخَذَ فِي الْعَيْثِ وَالْفَسَادِ»(ابن الأثير، الكامل في التَّاريخ)، ومَن اعتبره ثائراً على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هَمس الدَّم .. في تاريخ الثّورات – رشيد الخيون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في تاريخ الثّورات – رشيد الخيون كُتب التاريخ الإسلاميّ بمنطقين، تجاه الخلافة والثَّورات عليها، فمَن اعتبر عليّ بن محمد صاحب الزِّنج (قُتل: 270 هج) خبيثاً(الطَّبريّ، تاريخ الأُمم والملوك)، ومَن عدَّه مُحرراً مِن العبوديَّة(السَّامر، ثورة الزُّنج)، ومَن اعتبر بابك الخُرميّ(قُتل: 223هج) «أَخَذَ فِي الْعَيْثِ وَالْفَسَادِ»(ابن الأثير، الكامل في التَّاريخ)، ومَن اعتبره ثائراً على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هَمس الدَّم .. في تاريخ الثّورات – رشيد الخيون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هَمس الدَّم .. في تاريخ الثّورات – رشيد الخيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).