2023/05/17 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هَمس الدَّم‮ ..‬في‮ ‬تاريخ الثّورات – رشيد الخيون كُتب التاريخ الإسلاميّ‮ ‬بمنطقين،‮ ‬تجاه الخلافة والثَّورات عليها،‮ ‬فمَن اعتبر عليّ‮ ‬بن محمد صاحب الزِّنج‮ (‬قُتل‮: ‬270‮ ‬هج‮) ‬خبيثاً‮(‬الطَّبريّ،‮ ‬تاريخ الأُمم والملوك‮)‬،‮ ‬ومَن عدَّه مُحرراً‮ ‬مِن العبوديَّة(السَّامر،‮ ‬ثورة الزُّنج‮)‬،‮ ‬ومَن اعتبر بابك الخُرميّ‮(‬قُتل‮: ‬223هج‮) ‬«أَخَذَ‮ ‬فِي‮ ‬الْعَيْثِ‮ ‬وَالْفَسَادِ»(ابن الأثير،‮ ‬الكامل في‮ ‬التَّاريخ‮)‬،‮ ‬ومَن اعتبره ثائراً‮ ‬على […]

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