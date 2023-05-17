2023/05/17 | 21:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NRqKk6IE5Ys

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. همام الشماع: قد يضطر البنك المركزي العراقي إلى الاقتراض من الجمهور لسد عجز الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. همام الشماع: قد يضطر البنك المركزي العراقي إلى الاقتراض من الجمهور لسد عجز الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).