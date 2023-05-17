حكاية ميشلين.. طالبة لبنانية تجمع بين رعي الأبقار والقانون

2023/05/17 | 21:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأن العمل ليس عيبا، لم تجد اللبنانية ميشلين يعقوب فيجلون حرجا في قبول عرض وظيفة في مزرعة بهدف مساعدة والديها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدها، لتجمع بين رعي الأبقار ومتابعة دروسها كطالبة حقوق في الجامعة اللبنانية.

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