2023/05/17 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السواني: الحكومة تتابع النزاعات العشائرية وتلاحق المتسبّبين بها المركز الخبري الوطني.

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