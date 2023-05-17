2023/05/17 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، عن اندلاع حريق في سوق الأولى بمدينة الصدر.وقالت المديرية في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق، اندلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يكافح حريقاً اندلع داخل عدد من الأكشاك بمدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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