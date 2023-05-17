شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق داخل سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد

2023/05/17 | 21:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VOAdYeDnA54

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