النفط يرتفع بفعل تفاؤل إزاء سقف الدين الأمريكي والطلب

2023/05/17 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة يوم الأربعاء إذ طغى تفاؤل بشأن الطلب على النفط ومفاوضات رفع سقف الديون الأمريكية على المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 76.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1656 بتوقيت جرينتش.



كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار، توازي 2.1 بالمئة، إلى 72.36 دولار.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض منه بمقدار مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام وأن تشكل الصين نحو 60 بالمئة من نمو الطلب على النفط في 2023.

وقال بوب ياوجر مدير تجارة العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو "تقديرات وكالة الطاقة الدولية أعادت التفاؤل إلى السوق هذا الصباح".

وشغلت المفاوضات المتعلقة بسقف الدين الأمريكي أذهان المشاركين في السوق الذين تفاءلوا بتصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يوم الأربعاء التي تعهد فيها بتفادي ما من شأنه أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد.

وطغى التفاؤل على زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو أيار، حسبما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 900 ألف برميل.

وعززت زيادة مخزونات الخام المخاوف إزاء النمو بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة في أبريل نيسان وهو ما جاء دون التوقعات بارتفاعها 0.8 بالمئة.

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