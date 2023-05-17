2023/05/17 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، لوجهاء وممثلي عشائر عتّاب في الناصرية بتمكّنَ القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد القتلة المشتركين بجريمة اغتيال الشيخ جميل آل بورهن العتابي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "لقاءً للسوداني مع وجهاء وممثلي عشائر عتّاب في الناصرية، اكد خلاله تمكّنَ القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد القتلة المشتركين بجريمة اغتيال الشيخ جميل آل بورهن العتابي".

السوداني بيّن ان "الأجهزة الأمنية مستمرة بتعقب الجناة الآخرين الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء"، مشدّداً على أن "الحكومة تتابع النزاعات العشائرية وتلاحق المتسبّبين بها"، مؤكداً على "ضرورة بذل المزيد من أجل الحدّ منها، لما تسببه من إخلال بالأمن المجتمعي وتهديد أمن المواطن"، مشيداً "بالدور المهم لعشائرنا الكريمة في دعم سيادة القانون، بكل ماتحمله من قيم أصيلة، ومواقف أخلاقية تجعلها ركيزة أساسية من ركائز المجتمع".

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