بالوثيقة.. التربية توافق على احتساب كتاب شكر السوداني (قدم ستة أشهر) بدلاً من شهر واحد

2023/05/17 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وافقت وزارة التربية، على احتساب كتاب الشكر الصادر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (قدم ستة أشهر) بدلاً من شهر واحد.

وأعلن النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية محمود القيسي في بيان تلقته (بغداد اليوم) "موافقة وزارة التربية على الطلب المقدم من قبله، باحتساب كتاب الشكر الصادر من رئيس الوزراء (قدم ستة اشهر) بدل شهر واحد".

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