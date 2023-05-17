2023/05/17 | 22:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تأمين الحدود مع إيران على طاولة مباحثات وفد حكومي يزور أربيل خبير لـ (الزمان): لا مسوّغ لقرار واشنطن تمديد الطوارئ في العراق بغداد – قصي منذر عد خبير امني ، قرار الرئيس الامريكي جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ الوطنية في العراق ،غير مسوغ ومطلوب من الحكومة تحديد نوع العلاقة بين البلدين بعد الاستقرار الامني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير لـ (الزمان): لا مسوّغ لقرار واشنطن تمديد الطوارئ في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير لـ (الزمان): لا مسوّغ لقرار واشنطن تمديد الطوارئ في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير لـ (الزمان): لا مسوّغ لقرار واشنطن تمديد الطوارئ في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).