2023/05/17 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأمين الحدود مع إيران على طاولة مباحثات وفد حكومي‮ ‬يزور أربيل‮ ‬ خبير لـ‮ (‬الزمان‮): ‬لا مسوّغ‮ ‬لقرار واشنطن تمديد الطوارئ في‮ ‬العراق بغداد‮ – ‬قصي‮ ‬منذر عد خبير امني‮ ‬،‮ ‬قرار الرئيس الامريكي‮ ‬جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ الوطنية في‮ ‬العراق‮ ‬،غير مسوغ‮ ‬ومطلوب من الحكومة تحديد نوع العلاقة بين البلدين بعد الاستقرار الامني‮ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير لـ‮ (‬الزمان‮): ‬لا مسوّغ‮ ‬لقرار واشنطن تمديد الطوارئ في‮ ‬العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير لـ‮ (‬الزمان‮): ‬لا مسوّغ‮ ‬لقرار واشنطن تمديد الطوارئ في‮ ‬العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).