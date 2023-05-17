2023/05/17 | 22:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (الشرقية) ومنصة 1001 تشاركان في المعرض الدولي للإعلام الرقمي دبي – الزمان شاركت قناة (الشرقية) ومنصة 1001 في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية – كابسات 2023 المقام في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، الذي يختتم اليوم الخميس، بعد تواصله لمدة ثلاثة أيام بحضور اكثر من 340 عارضاً من 120 دولة. […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((الشرقية) ومنصة 1001 تشاركان في المعرض الدولي للإعلام الرقمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((الشرقية) ومنصة 1001 تشاركان في المعرض الدولي للإعلام الرقمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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