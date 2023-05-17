2023/05/17 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‮(‬الشرقية‮) ‬ومنصة‮ ‬1001‮ ‬تشاركان في‮ ‬المعرض الدولي‮ ‬للإعلام الرقمي دبي‮ – ‬الزمان شاركت قناة‮ (‬الشرقية‮) ‬ومنصة‮ ‬1001 ‮ ‬في‮ ‬المعرض الدولي‮ ‬للإعلام الرقمي‮ ‬واتصالات الأقمار الاصطناعية‮ – ‬كابسات‮ ‬2023 ‮ ‬المقام في‮ ‬دبي‮ ‬بدولة الامارات العربية المتحدة،‮ ‬الذي‮ ‬يختتم اليوم الخميس،‮ ‬بعد تواصله لمدة ثلاثة أيام‮ ‬بحضور اكثر من‮ ‬340 ‮ ‬عارضاً‮ ‬من‮ ‬120 دولة‮.‬ […]

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