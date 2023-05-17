2023/05/17 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تتسلّم من الجزائر رئاسة القمة وترحّب بمشاركة سوريا توقّع إتفاق القادة على بناء المنطقة وتحويل التحدّيات إلى فرص الرياض‮ – ‬الزمان‮ ‬ يجتمع القادة العرب‮ ‬غدا الجمعة في‮ ‬جدة للمشاركة في‮ ‬قمة عربية‮ ‬يرجّح أن‮ ‬يشارك فيها الرئيس السوري‮ ‬بشار الأسد،‮ ‬إثر جهود دبلوماسية أفضت إلى إعادة دمشق إلى محيطها العربي‮ ‬بعد عزلة استمرّت […]

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