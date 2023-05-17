قبل وبعد.. صور الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة

2023/05/17 | 22:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الأضرار التي لحقت بمدينة باخموت في شرقي أوكرانيا، التي تضررت بشدة خلال العام الماضي.

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