60 عاما على ظهوره.. كيف تحول عادل إمام من

2023/05/17 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفي مصر وعشاق الفن بالدول العربية في السابع عشر من مايو بعيد ميلاد عادل إمام، النجم الشهير، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ الفن المصري.

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