2023/05/17 | 22:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يصطدم اقرار الموازنة الاتحادية بخلافات الكتل النيابية الامر الذي قد...

ظهرت المقالة هل تنجو أموال الموازنة الجديدة من الاختلاس والفساد؟ أولاً على المسلة.

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