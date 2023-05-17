2023/05/17 | 22:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cqgaoi0nD7U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرب نحل يهاجم شرطيا وسط الشارع ويسقطه أرضا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سرب نحل يهاجم شرطيا وسط الشارع ويسقطه أرضا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).