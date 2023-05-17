المالية النيابية تطمئن الموظفين.. الرواتب مؤمنة بصورة كاملة

2023/05/17 | 22:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طمانت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، الموظفين على ان الرواتب مؤمنة بصورة كاملة ولاتوجد اي خطورة من هذه الناحية

وقال جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “على الرغم من العجز المالي الكبير في الموازنة الا ان المصاريف التشغيلية والرواتب مؤمنة بصورة كاملة ولاتوجد اي خطورة من هذه الناحية”.

واضاف، ان “هنالك احتمالية لارتفاع اسعار النفط وتقليل العجز كما هو الحال في احتمالية هبوطها”.

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