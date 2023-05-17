خبير امني يتحدث عن قرار تمديد حالة الطوارئ في العراق.. “تناقض واضح”

2023/05/17 | 22:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فصل الخبير الأمني عقيل الطائي، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة الامريكية بتمديد حالة الطوارئ في العراق لسنة اضافية، فيما اكد ان القرار جاء لزعزعة الوضع الأمني المستقر في العراق مع الحكومة الجديدة.

وقال الطائي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نجاح القوات الامنية في دك اوكار عصابات داعش الإرهابية عن طريق العمليات الاستباقية لا يروق لواشنطن، حيث تعمل على تأزيم الوضع بهذا القرار”، لافتا الى ان “هنالك عدة تناقضات بالقرارات العديدة التي قام بها بايدن على مستوى الشرق الاوسط، وخاصة بعد اتفاقية إعادة العلاقات الدولية بين ايران والسعودية التي كانت بمثابة ضربة موجعة لواشنطن”.

وتابع، ان “الإدارة الامريكية اعترفت بفشلها باتخاذ قرار تمديد حالة الطوارئ الذي خالف الاتفاقية الاستراتيجية الامنية مع العراق”، مردفاً ان ” القرار جاء نتيجة؛ تخبط السياسة الامريكية واثر الحرب الأوكرانية، وانحسار دورها في الشرق الأوسط أيضا”.

واستطرد الخبير الأمني: انه “سيتبع هذا القرار عقوبات جديدة ستشمل عدد من دول منطقة الشرق الأوسط من اجل المساومة وإعادة السيطرة التي انحسرت في الاونة الأخيرة”، مبينا ان “واشنطن ستتخذ من هذا القرار ذريعة لإبقاء القوات الامريكية القتالية داخل العراق”.

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