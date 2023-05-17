2023/05/17 | 23:01 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يرحب بإقرار البرلمان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال: خطوة مهمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/17 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يرحب بإقرار البرلمان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال: خطوة مهمة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يرحب بإقرار البرلمان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال: خطوة مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).