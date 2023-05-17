تفاصيل الاتفاق بين وزراء خارجيَّة العراق ومصر والأردن

2023/05/17 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

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وزراء خارجيَّة العراق، ومصر، والأردن يناقشون القضايا الاقتصاديَّة، والإقليميَّة، والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ووزير خارجيَّة جُمْهُوريَّة مصر العربيَّة السيّد سامح شكريّ، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجيَّة وشؤون المغتربين في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة السيّد أيمن الصفديّ، إجتماعاً ضمن آلية التنسيق الثلاثيّ بين البلدان الثلاث، وذلك على هامش الإجتماع الوزاريّ التحضيريّ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين في جدة.

وجرى خلال الإجتماع بحث سُبُل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثيّ، فضلاً عن بحث مُستجدّات المُوقف التنفيذيّ للمشروعات المُشترَكة بين الدول الثلاث الشقيقة، وبحث الإجتماع آخر التطوُّرات الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة.

كما اتفق المُجتمِعون على ضرورة استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التحدّيات المُشتركة، والتطوُّرات الإقليميّة، ولاسيّما في سوريا، فضلاً عن تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة.

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