خبير نفطي: تركيا سترفض طلب العراق لاستئناف تصدير نفط كردستان

2023/05/17 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير النفطي بهجت أحمد، الأربعاء، أن شركة بوتاش التركية سترفض الطلب المقدم من شركة النفط الوطنية (سومو) لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وقال أحمد لـ(بغداد اليوم)، إن "شركة (بوتاش) سترفض طلب سومو لاستئناف صادرات الإقليم، بحجة وجود المشاكل الفنية في الأنبوب الناقل للنفط".

وأضاف، أن "على وزارة النفط الاتحادية و(سومو) البحث عن بدائل للاستفادة من نفط إقليم كردستان، كون استمرار هذا الهدر اليومي يعني خسائر فادحة تقدر بـ 40 مليون دولار يوميا".

وما زال العراق ينتظر "اتفاقاً نهائياً" مع تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، كما أعلنت حكومة الإقليم، بعد أكثر من شهر على توقفه.

ويأتي الإعلان بعد أيام من التكهنات، إذ أعلن وزير النفط حيان عبد الغني الأسبوع الماضي أن إعادة التصدير ستنطلق في 13 مايو/ آيار، قبل أن يشير مسؤولون في أربيل إلى أن العراق لا يزال بانتظار ردّ من تركيا بشأن طلب استئناف التصدير.

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