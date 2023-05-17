2023/05/17 | 23:12 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير العدل ديفيد لاميتي مشروع قانون 48-C الجديد، والذي يهدف إلى زيادة صعوبة منح الكفالة لمرتكبي جرائم العنف المتكررة.يحدد نص التشريع التغييرات المقترحة: وضع شروط صارمة للإفراج بكفالة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف خطيرة والتي تشمل استخدام السلاح، وتمت إدانتهم مرة واحدة على الأقل في السنوات الخمس الماضية.إضافة بعض جرائم الأسلحة النارية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا تخطط للقيام بإجراءات صارمة لإصلاح نظام الكفالة الخاص بالمجرمين شبكة القيقب الدولية.

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