2023/05/17 | 23:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أميركا على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين، بحسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.وارتفعت مخزونات النفط الخام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخزونات النفط الخام الأميركية تزداد بشكل مفاجئ المركز الخبري الوطني.

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