وزارة الكهرباء: العراق لا يزال بحاجة إلى الغاز الإيراني

2023/05/17 | 23:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، أن العراق لا يزال بحاجة إلى الغاز الإيراني لضمان استمرار عمل محطات الانتاج.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن […]

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