مسلحون يهاجمون نقطة أمنية شمال شرقي ديالى

2023/05/17 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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اصابة منتسبين من الشرطة بهجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في بساتين منطقة سنسل عند أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى

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