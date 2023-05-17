توجيه من وزير الداخلية بحق منتسب حرق عجلة مواطن وعقيد شارك بدكة عشائرية بالبصرة

2023/05/17 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، عن توجيه عاجل من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بحق منتسب حرق عجلة مواطن ومشاركة عقيد بدكة عشائرية وقتل مدني في محافظة البصرة.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم) أن "منتسباً في الداخلية وبملابس عسكرية نفذ جريمة حرق عجلة داخل مرآب أحد المواطنين تم القبض عليه".

وأضاف، ان "ضابطاً برتبة عقيد شارك مع مجموعة من أبناء عمومته بتنفيذ دكة عشائرية وقتل مواطن في محافظة البصرة" مشيراً، الى ان "الحادثين أعلاه وقعا في الأيام الماضية".

وأشار المصدر الى، ان "وزير الداخلية وجه مديرية أمن الأفراد بان قيام الضباط والمنتسيين بهذه التصرفات الخارجة عن القانون لايفرقهم عن العصابات الاجرامية لذا قرر قيام المديرية بمتابعة سلوك الضباط والمنتسبين وتزويد مكتب الوزير باسماء من يقوم بهذه التصرفات التي تعكس عدم المهنية (وخيانة شرف المهنة)".

ولفت الى "إحالة المذكورين اعلاه الى اللجنة الخاصة واحالتهما الى التقاعد لعدم صلاحيتهما للاستمرار بالخدمة في وزارة الداخلية".

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