2023/05/17 | 23:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZT7WxbfEkZo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | النائب جمال كوجر: الموازنة جاهزة للتصويت يوم السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | النائب جمال كوجر: الموازنة جاهزة للتصويت يوم السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).