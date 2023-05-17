2023/05/17 | 23:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن قانون الضمان...

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: قانون الضمان الاجتماعي مفصلاً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء: قانون الضمان الاجتماعي مفصلاً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء: قانون الضمان الاجتماعي مفصلاً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).