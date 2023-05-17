2023/05/17 | 23:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، بقرارات وزارة الداخلية حول الزام اصحاب معارض السيارات بالبيع بالدينار العراقي، عوضا عن الدولار.

وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاجراءات الحكومية التي تتجه نحو رفع قيمة الدينار العراقي ستساعد في استقرار السوق وخفض قيمة العملة الاجنبية”.

واضاف، أن “توجيهات وزارة الداخلية الى اصحاب المعارض بالتعامل مع الدينار العراقي قد يساهم ولو بنسبة بسيطة من رفع قيمة الدينار العراقي في السوق”، مشيرا الى ان “التزام التجار بقرارات وزارة الداخلية لن يكون امرا سهلا وسريع التنفيذ”.

واوضح الى، أن “نجاح هذا القرار اذا تحقق 50 بالمئة منه سيساهم في الحفاظ على قيمة العملة المحلية”.

وكانت مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية، قد أعلنت تنفيذها قرارا بأخذ تعهدات خطية تلزم التجار وأصحاب المراكز التجارية ومعارض السيارات التعامل بالدينار العراقي، فيما اوضحت لنه في حال المخالفة لهذا التعهد الخطي سيتم عرض الموضوع أمام القضاء بغية اتخاذ الإجراءات القانونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يرحب بقرار إلزام اصحاب معارض السيارات البيع بالدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يرحب بقرار إلزام اصحاب معارض السيارات البيع بالدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).