الكاظمي: البترودولار آخر عقبات تمرير موازنة 2023

2023/05/17 | 23:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ان عدم الاتفاق على حصة المحافظات من البترودولار هو ما يعرقل تحديد موعد للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة.

وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اغلب بنود الموازنة تم التوافق عليها من قبل الكتل السياسية”، مشيرا الى ان “هناك مطالبات بزيادة تخصيصات المحافظات المصدرة للنفط في المشروع، وهو الامر الذي لم يتم الاتفاق عليه لغاية الآن”.

وأضاف ان “العجز في الموازنة سيبقى كما هو”، كاشفا عن “احداث مناقلات في أبواب الصرف وزيادة لتخصيصات بعض المحافظات”.

وأشار النائب الى ان “الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة خاصة لمجلس النواب من اجل التصويت على الموازنة”.

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