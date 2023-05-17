2023/05/17 | 23:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 جثة إضافية لـ(مذبحة الصيام) المرعبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/17 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (15 جثة إضافية لـ(مذبحة الصيام) المرعبة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (15 جثة إضافية لـ(مذبحة الصيام) المرعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).