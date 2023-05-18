فيديو:يأكل الاصابع والآذان والانف وفروة الرأس المرجعية الدينية تداوي عائلة تعاني من جراحها منذ (45) عاما

2023/05/18 | 00:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربع اخوة من عائلة واحدة ثلاث اشقاء

واختهم تعاقبوا على الاصابة بمرض جلدي

نتيجة وراثة جينية، فبعد عام واحد من

ولادتهم يبدأ بطفح وينتهي بأكل الاصابع

والاذان والانف والعيون، حرموا من

العافية ومن تناول ا

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