مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد بنتيجة مذلة ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

2023/05/18 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى نهائي أبطال أوروبا، الأربعاء، بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف من دون مقابل في ذهاب نصف نهائي البطولة.

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