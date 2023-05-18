مانشستر سيتي يقهر ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي الأبطال

2023/05/18 | 00:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جرد مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد من اللقب، وتأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه عليه برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء.ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز، إلى نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 23 و37، قبل أن يضيف مدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو الهدف الثالث […]

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