سيتي يحطم أحلام الريال ويواجه الإنتر في نهائي الأبطال

2023/05/18 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

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هزم مانشستر سيتي، ريال مدريد، 4-0 على ملعب الاتحاد، مساء الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة 1-1.

وسيلتقي سيتي بإنتر ميلان في نهائي الأبطال في أسطنبول.

وحقق ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا 14 مرة من قبل، بينما لم يتوج مان سيتي باللقب على الإطلاق.

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