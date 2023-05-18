2023/05/18 | 01:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الأربعاء، رصد طائرة عسكرية روسية قبالة سواحل ولاية ألاسكا، الاثنين الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأمريكي: رصد طائرة عسكرية روسية قبالة سواحل ألاسكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأمريكي: رصد طائرة عسكرية روسية قبالة سواحل ألاسكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).