مانشستر سيتي يجرّد ريال مدريد من اللقب برباعية نظيفة في مرماه

2023/05/18 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – جرّد مانشستر سيتي الانكليزي ضيفه ريال مدريد الإسباني من لقبه بطلا لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق عليه برباعية نظيفة في اياب الدور نصف النهائي الاربعاء في مانشستر.وسجل البرتغالي برناردو سيلفا (23 و37) ومدافع ريال مدريد البرازيلي إيدر ميليتاو (76) والبديل الارجنتيني خوليان ألفاريس (90+1) الاهداف.[…]

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