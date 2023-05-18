روسيا وإيران تتفقان على بدائل للممرات البحرية وقناة السويس

2023/05/18 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ خطت‭ ‬إيران‭ ‬وروسيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬للالتفاف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منهما،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬لتسريع‭ ‬إنشاء‭ ‬حلقة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬للسكك‭ ‬الحديد‭ ‬ستسرّع‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬وتتيح‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬ممرات‭ ‬بحرية‭ ‬أبرزها‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭.‬ ويعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬لجهود‭ ‬محاصرة‭ ‬البلدين‭ ‬والعقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليهما‭ […]

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