2023/05/18 | 01:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام هناك مصالحات كثيرة وكبيرة في عناوينها ومبانيها منذ ثلاث سنوات بين الدول التي عانت علاقاتها من التكسر تحت وقع أزمات ثنائية أو إقليمية أو دولية، ولا استبعد الجوانب الشخصية في بعضها. العوامل الإنسانية كانت واضحة في حلحلة قسم من الازمات، كما حدث في الازمة الخليجية وسوريا واليمن وليبيا، لكنها عوامل استترت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هشاشة أفضل من الانهيار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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