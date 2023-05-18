هشاشة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الانهيار

2023/05/18 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ هناك‭ ‬مصالحات‭ ‬كثيرة‭ ‬وكبيرة‭ ‬في‭ ‬عناوينها‭ ‬ومبانيها‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬علاقاتها‭ ‬من‭ ‬التكسر‭ ‬تحت‭ ‬وقع‭ ‬أزمات‭ ‬ثنائية‭ ‬أو‭ ‬إقليمية‭ ‬أو‭ ‬دولية،‭ ‬ولا‭ ‬استبعد‭ ‬الجوانب‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬بعضها‭.‬ العوامل‭ ‬الإنسانية‭ ‬كانت‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬حلحلة‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬الازمات،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الازمة‭ ‬الخليجية‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬وليبيا،‭ ‬لكنها‭ ‬عوامل‭ ‬استترت‭ […]

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