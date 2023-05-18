2023/05/18 | 01:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P73uN0flSWk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | وكيل وزارة التربية يوضح بشان قطع الانترنت خلال فترة الامتحانات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | وكيل وزارة التربية يوضح بشان قطع الانترنت خلال فترة الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).