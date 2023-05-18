2023/05/18 | 02:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.رئيس كتلة حقوق النيابية...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: الموازنة تحتوي مشاكل..



ولا عدالة في تخصيصات المحافظات أولاً على المسلة.

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