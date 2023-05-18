مالية البرلمان تفصل أسباب تأخر إقرار الموازنة وترجح موعد حسمها

2023/05/18 | 02:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أسباب تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل ستتضح معالمها بشكل أكثر.وقال عضو اللجنة النائب مصطفى الكرعاوي، لوكالة إيرث نيوز، إنّ “إجراءات التصويت على بنود الموازنة بشكل عام ماضية ولكن هناك بنود تحتاج الى نقاشات خصوصا القضايا الجدلية التي بها حسابات وفيها مخصصات […]

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