الرئيس التونسي يتعهد بالحفاظ على أمن المواطنين اليهود بعد هجوم الثلاثاء الماضي

2023/05/18 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، تقدّم التحقيقات بخصوص استهداف معبد يهودي في الـ 9 من مايو، أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، هم ثلاثة رجال أمن واثنان من زوار المعبد.

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