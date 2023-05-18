قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور الرياض.. و وزارة الدفاع السعودية توضح التفاصيل

2023/05/18 | 03:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي استقبل في الرياض قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، الذي يزور المملكة حاليا.

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